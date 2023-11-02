Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину выступить на передовой. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Подъем». Политический деятель обратился к мэрии с просьбой пересмотреть возможность выступления артистки в городе в конце ноября, так как Арбенина «четко и ясно выражала антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента В.В.

Я думаю, что тянуть здесь было бы некрасиво, в том числе в отношении артиста и организаторов», — заявил Дюков. Он также добавил, что выступление исполнительницы в Новосибирске вместе с женой участника СВО не убедило его в патриотизме певицы. «Я не верю в мгновенные изменения. И в случае с предателями это надо много раз доказать немного другим: не концертами и песнями с женами участников СВО, а концертами и песнями в Донбассе, в Крыму.

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