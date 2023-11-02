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Российский депутат призвал Арбенину выступить на передовой

lentaruofficial

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера «Ночных снайперов» Диану Арбенину выступить на передовой. Так политический деятель отреагировал на намерение артистки дать концерт в Красноярске. Депутат добавил, что Арбениной недостаточно петь с женой участника СВО, чтобы доказать патриотизм.

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lentaruofficial

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков призвал лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину выступить на передовой. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Подъем». Политический деятель обратился к мэрии с просьбой пересмотреть возможность выступления артистки в городе в конце ноября, так как Арбенина «четко и ясно выражала антироссийскую позицию и по действиям руководства страны, и нашего президента В.В.

Я думаю, что тянуть здесь было бы некрасиво, в том числе в отношении артиста и организаторов», — заявил Дюков. Он также добавил, что выступление исполнительницы в Новосибирске вместе с женой участника СВО не убедило его в патриотизме певицы. «Я не верю в мгновенные изменения. И в случае с предателями это надо много раз доказать немного другим: не концертами и песнями с женами участников СВО, а концертами и песнями в Донбассе, в Крыму.

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