Глава запорожского общественного движения"Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об успешной операции российских военнослужащих в районе села Работино.

отбили несколько попыток ВСУ атаковать на Ореховском направлении, после чего провели контратаку со стороны Вербового, уничтожив около сорока врагов и более десяти единиц военной техники.

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ВС РФ нанесли поражение бригаде ВСУ в районе РаботинаЖивая сила механизированной бригады украинских военных разгромлена в районе Работина в Запорожской области. Об этом в воскресенье сообщили в Министерстве обороны России. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе РаботиноРоссийские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

ВС России уничтожили два украинских пункта управления беспилотникамиВ Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками на Донецком направлении. Прочитайте больше ⮕

ВС России выявили и подавили около 15 расчётов артиллерии ВСУРоссийские войска ликвидировали почти 15 расчётов украинской артиллерии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. «В... Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУРоссийские войска во время специальной военной операции уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками Прочитайте больше ⮕

Российские войска разбили боевую машину РСЗО HIMARS на донецком направленииРоссийские войска разбили боевую машину РСЗО HIMARS на донецком направлении Прочитайте больше ⮕