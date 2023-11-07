Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» рассказал о переезде в Северную Америку

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» рассказал, почему решился на переезд в Северную Америку. Вратарю на тот момент было 16 лет. До этого Просветов играл за московскую «Русь» — в сезонах-2013/2014 и 2015/2016, когда ему было 15-16 лет. В возрасте 13-14 лет вратарь вовсе не получал игровой практики в официальных матчах на протяжении полутора лет. По сути, мой агент отправил меня в USHL (). После этого я играл за юниорские команды в Северной Америке.

Потом выступал в течение года в OHL () и проиграл там в финале», — приводит слова Просветова Colorado Hockey Now

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