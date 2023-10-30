Российский стилист назвал необычный способ носить свитеры новым трендом

Российский звездный стилист Алеко Надирян в своем Telegram назвал необычный способ носить свитеры новым трендом. По словам эксперта, модным стало накидывать данные предметы гардероба с завязанными рукавами на плечи как второй слой одежды. Например, можно надевать изделия поверх пальто, пиджака, рубашки или поверх аналогичных свитеров. «Можно завязать на плечах, а можно на бедрах.

Вообще вариантов стайлинга масса», — уточнил специалист. В качестве примера он привел в том числе съемки шведской модели Эльзы Хоск для марки Gap. Ранее в октябре стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал тренды в одежде на осень и зиму. По словам эксперта, в моде окажутся вещи в рок-н-ролльном стиле и стиле 2000-х годов. При этом актуальность утратят оверсайз-наряды и спортивная обувь, отметил специалист.

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