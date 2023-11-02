Россиянам напомнили о десятидневных новогодних каникулах

Отмечается, что российские граждане будут отдыхать в течение 10 дней из-за того, что два последних дня текущего года выпадают на субботу и воскресенье, а дни с 1 по 8 января объявлены нерабочими в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Эксперт объяснила, что, согласно ТК РФ, в случае совпадения праздничного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного рабочий день, однако такое правило не касается новогодних праздников.

Она добавила, что выходные дни 6 и 7 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, автоматически не переносятся на следующие после праздничных рабочие дни. Нечаева уточнила, что выходные дни будут перенесены на 10 мая и 31 декабря, согласно постановлению правительства страны. headtopics.com

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