Российские военные сбили украинский дрон в Курской области

Как сообщили в Минобороны России, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.: «Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области».

Как сообщили в Минобороны России, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.: «Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области».

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