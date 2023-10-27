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Российские военные сбили украинский дрон в Курской области

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Российские средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Курской областью.

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Как сообщили в Минобороны России, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.: «Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области».

Как сообщили в Минобороны России, была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.: «Дежурными силами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области».

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