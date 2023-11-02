Российские летчики уничтожили две переправы ВСУ через реку Оскол в Харьковской области. Новости. Первый канал

Купянское направление. Удачная работа авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. В итоге — вместо боевой техники противника — груда металла.

На окраине Артемовска противотанковый управляемый ракетный комплекс «Корнет» нанес точный удар по автомобилю ВСУ. Густой дым. Боевики бегут, бросив подбитую машину.

Россия Последние новости Прочитайте больше: Первый канал Новости »

МО: ВС России уничтожили склады боеприпасов бригады ВСУ в Харьковской областиВооружённые силы России уничтожили склады боеприпасов первой бригады специального назначения украинской армии в Харьковской области. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ уничтожили склады ВСУ с боеприпасами в Харьковской областиРоссийские Вооруженные силы уничтожили склады с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Рогов: ВСУ потеряли танк Leopard при атаке возле РаботиноВС РФ также уничтожили две БМП, не менее трех внедорожников, две гаубицы M777 и САУ ВСУ. Прочитайте больше ⮕

Российские военные уничтожили склады боеприпасов спецназа ВСУ под ХарьковомРоссийская армия ликвидировала запасы вооружения ВСУ в Харьковской области Прочитайте больше ⮕

Шойгу: Российские системы ПВО за месяц сбили 37 украинских самолётовЗа минувший месяц российские системы ПВО уничтожили более 1,4 тысячи средств воздушного нападения ВСУ, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны. Прочитайте больше ⮕

Силы ПВО уничтожили дроны над Брянской и Курской областямиРоссийские силы ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили над территорией Брянской и Курской областей два бесплотника ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны... Прочитайте больше ⮕