Россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники

Юрист пояснила, что россияне будут отдыхать в течение 10 дней из-за того, что 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. В соответствии со статью 112 Трудового кодекса России нерабочими днями объявлены дни после Нового года с 1 по 8 января.

«Выходные дни, совпадающие с нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января, не переносятся автоматически на следующий после праздничного рабочий день», — добавила Нечаева. Она отметила, что 6 и 7 января перенесут на 10 мая и 31 декабря соответственно. Об этом свидетельствует постановление правительства.

До этого директор по развитию агентства Avantage Event Project Мария Орлова рассказывала, что стоимость проведения новогодних корпоративов в этом году вырастет примерно на 10–15%. Ранее юрист HeadHunter Нечаева сообщила, что последняя короткая рабочая неделя в году начнется в России 7 ноября. headtopics.com

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