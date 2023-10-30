Россиянам резко усложнили переезд в Турцию с помощью жилья

Рынок жилья для получения вида на жительство (ВНЖ) в Турции сузился в 5,2 раза, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные риелторов. Согласно новым правилам, минимальная стоимость недвижимости для приобретения ВНЖ для иностранцев увеличилась до 200 тысяч долларов (около 19 миллионов рублей) по всей стране с прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.

С учетом новых правил доля квартир, подходящих для получения ВНЖ, составляет 16,5 процента от среднего количества выставленного на продажу жилья. О новых правилах получения ВНЖ стало известно 20 октября. Указывалось также, что для получения ВНЖ теперь будет рассматриваться только тапу (документ-подтверждение владения недвижимостью, где также указана стоимость — прим. 'Ленты.ру'). Новые правила коснутся только тех, кто приобрел жилье после 16 октября.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Мосийчук: солдаты ВСУ опасны для Украины из-за наркозависимостиЭкс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в беседе с YouTube-каналом «Дикий live» заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины глушат стресс с помощью наркотиков и алкоголя Прочитайте больше ⮕

В банках прокомментировали сообщения о запрете Visa открывать счета россиянамВ Национальном банке Республики Беларусь (РБ) не получали информацию о якобы запрете Visa финансовым организациям приграничных с Россией стран открывать счета россиянам, сообщили «Известиям» в пресс-службе банка 30 октября. Прочитайте больше ⮕

В сектор Газа из Египта прибыло 60 грузовиков с гуманитарной помощьюТелеканал Al-Qahera al-Ekhbariya сообщает, что колонна из 60 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа прибыла в анклав через пункт пропуска «Рафах», расположенный на границе с Египтом Прочитайте больше ⮕

В сектор Газа прибыли 24 грузовика с гуманитарной помощью из ЕгиптаВ сектор Газа через КПП «Рафах» прибыло еще 24 грузовика с гуманитарной помощью, сообщает на своей странице в социальной сети X общество Красного Полумесяца Палестины. Прочитайте больше ⮕

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что подбило израильский танк MerkavaВ заявлении, опубликованном в Telegram-канале, боевое крыло ХАМАС — «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — утверждают, что они поразили израильский танк Merkava с помощью управляемой ракеты. Прочитайте больше ⮕

В ООН сообщили о разграблении складов с гуманитарной помощью в секторе ГазаВ Ближневосточном агентстве всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ подчеркнули, что поступающей помощи недостаточно для растущих с каждым днем потребностей населения Прочитайте больше ⮕