Российское правительство расширяет программу льготного автокредитования

Государство будет компенсировать им до 25% от цены транспортного средства при покупке машин российского производства марок УАЗ, Lada, ГАЗ и китайских Haval. Кроме того, власти решили поднять с 25 до 35% скидку на покупку отечественных электромобилей. Всего на реализацию программы планируется направить порядка 30 млрд рублей в ближайшие три года. Решение кабмина эксперты считают позитивным сигналом для потребителей и авторынка в целом

.Правительство России расширит условия программы льготного автокредитования и выделит дополнительные средства на её реализацию. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.) позволяет получить скидку в размере до 25% от стоимости автомобиля определённым категориям граждан. Среди них — медицинские работники, учителя, участники специальной военной операции и их близкие и родные. Теперь воспользоваться льготным предложением смогут также люди с ограничениями по здоровью», — сообщил Мишустин. Оформить заём на выгодных условиях можно при покупке отечественных автомобилей УАЗ, Lada и ГАЗ, а также китайских Haval (произведённых на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 млн рублей. В этом случае базовая скидка на уплату первоначального взноса по кредиту составляет 20% от цены авто, а для жителей Дальневосточного федерального округа — 25%. В программе также участвуют электромобили Evolute и «Москвич 3е

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GAZETARU: Правительство расширит программу льготного автокредитованияПремьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ планирует расширить программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью. Об этом сообщает ТАСС .

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ИЗВЕСТИЯ: Правительство выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублейПравительство России выделит на программу льготного автокредитования 30 млрд рублей в ближайшие три года. Об этом в четверг, 2 ноября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

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ВЕСТИ: Правительство расширило программу льготного автокредитованияВ России продолжает действовать программа льготного автокредитования. Ссуду на выгодных условиях предоставляют работникам государственных медицинских организаций, военнослужащим и военным пенсионерам.

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ВЕСТИ: Новости. На программу льготного автокредитования будет направлено 30 млрд рублейСмотрим «Новости. На программу льготного автокредитования будет направлено 30 млрд рублей» видео

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MKOMSOMOLETS: Кабмин ввел особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы.Российское правительство ввело особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы, сообщает ТАСС

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