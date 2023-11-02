Россиянам напомнили о десятидневном отдыхе на новогодние праздники

В России новогодние выходные продлятся с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года и составят 10 дней. Об этом напомнила юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, передает РИА Новости. Жители страны будут отдыхать десять дней в связи с тем, что два последних дня года выпадают на субботу и воскресение. Нерабочими с 1 по 8 января дни после Нового года объявлены в соответствии со статью 112 Трудового кодекса России.

Эксперт напомнила, что, согласно Трудовому кодексу, при совпадении праздничного и нерабочего дня выходной переносится на следующий после праздничного нерабочий день, однако такое правило не касается новогодних праздников.

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