Российский футболист высказался против найма испанского тренера

Ранее тренер возглавлял «Гранаду», «Монако» и сборную Испании. «Хороший список, но в Испании он никому не нужен. В »Монако» проработал полгода, а потом убрали из‑за неудовлетворительных результатов. А у нас что – своих нет? Были Бердыев и Хохлов. Считаю, что у нас есть достойные специалисты, которые тоже могут возглавить клуб. Я не говорю, что он хороший или плохой тренер. Я просто за наш тренерский цех.

У нас много тренеров без работы, а мы привозим испанца, который не нужен в Испании», — сказал экс-игрок сборной Росси





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