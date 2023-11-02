Россиянка описала поездку в Египет фразой «хотят обмануть на каждом шагу»

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова побывала в столице Египта Каире и была разочарована этим городом. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен». Автор публикации рассказала, что она решила остановиться в отеле в Гизе, чтобы завтракать или ужинать с видом на пирамиды. Но вскоре путешественница поняла, насколько непривлекателен этот район. «Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы.

Блогершу также удивил низкий уровень жизни в Каире. «В каком бы крошечном городке России мы ни жили (а я как раз родилась в таком), он точно комфортнее и опрятнее столицы Египта. Дома тут стоят вплотную друг к другу. Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор», — ужаснулась она. Но некоторые особенности города все же понравились путешественнице.

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