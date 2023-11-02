Россиян нет в списке иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа

Российские граждане не попали в список иностранцев, которые могут в четверг покинуть палестинский сектор Газа.пункта Рафах, который находится на границе между Египтом и сектором Газа, указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа. При этом в нем отсутствуют россияне.

Ранее палестинское движение ХАМАС сообщило, что в ближайшие дни собирается освободить некоторых заложников, не являющихся гражданами Израиля. Как сообщали СМИ со ссылкой на представителя движения, организация планирует освободить некоторое число заложников, «которые являются держателями неизраильских паспортов, поскольку их не хотят держать в секторе Газа». Представитель палестинского движения уточнил, что их планируют отпустить «в ближайшие несколько дней».