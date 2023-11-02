Россиянка во время пьянки ударила сожителя ножом и попала под статью

В Балезино (Удмуртия) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летней местной жительницы, которая во время пьянки ударила сожителя ножом в грудную клетку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России. Женщина проходит обвиняемой по статье 105 УК РФ. Ее дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

За это преступление ей грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, 31 августа обвиняемая и ее 31-летний сожитель целый день выпивали. Вечером между ними случился конфликт на почве ревности, во время которого женщина ударила сожителя ножом в грудную клетку. Своими действиями она лишила мужчину жизни. Ранее в Магаданской области 24-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии за лишение жизни девушки и умышленное уничтожение чужого имущества.

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