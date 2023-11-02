Россия в сентябре нарастила золотые резервы до рекордных 2,36 тысячи тонн

. тонн. Это является самым высоким показателем в истории страны, и Россия продолжает занимать пятое место в мире по запасам золота.

За сентябрь было приобретено 44 тонны золота, что привело к 2% увеличению общих запасов драгоценного металла, сообщает РИА Новости. Этот быстрый рост золотых резервов свидетельствует о значительных успехах России в этой области.

Однако, из-за резкого снижения цен на золото в конце сентября, стоимость этих инвестиций сократилась на 3%, достигнув $140,5 миллиарда. Несмотря на это, Россия все равно занимает одно из ведущих мест среди стран с крупнейшими золотыми резервами. headtopics.com

США занимают первое место с абсолютным рекордом в 8,1 тыс. тонн золота. На втором месте располагается Германия с запасами в 3,35 тыс. тонн. Третье место занимает Италия с 2,45 тыс. тонн, а Франция находится на четвертом месте с 2,4 тыс. тонн.

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