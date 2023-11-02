Россиян не оказалось в списке на эвакуацию из сектора Газа

В списках на эвакуацию из сектора Газа в четверг 2 ноября не оказалось россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что анклав через контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» могут покинуть около 600 иностранцев из Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии, но не граждане России. Ранее египетские пограничники отказались пропускать через КПП «Рафах» российских граждан, вынужденных теперь ночевать на границе. «Консул ничего не может сделать. Это просто кошмар. Ситуация катастрофическая», — прокомментировала ситуацию с места события россиянка.

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