Россия нарастила золотые резервы до рекордного значения

Золотые резервы России по итогам сентября этого года достигли рекордного значения в 2,36 тысячи тонн. По этому показателю страна осталась на пятом месте в мире, сообщило «Отмечается, что в первом месяце осени Россия нарастила золотые запасы на 2% (на 44 тонны), до 2,36 тысячи тонн, что является рекордным показателем за всю её современную историю.

Абсолютными рекордсменами по этому значению по итогам сентября остались Соединённые Штаты Америки (8,1 тысячи тонн золота). Далее в рейтинге соответственно расположились Германия (3,35 тысячи тонн), Италия (2,46 тысячи тонн) и Франция (2,4 тысячи тонн). В десятку вошли Китай, Швейцария, Япония, Индия и Турция.на фоне растущих цен на нефть. Так, по итогам августа Россия заработала $17,1 млрд от экспорта чёрного золота, что на $1,8 млрд больше, чем месяцем ранее.

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