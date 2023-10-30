Российский врач раскрыла опасность привлекающей мужчин женской одежды

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Анна Марченко раскрыла опасность женской одежды, которая привлекает мужчин. Соответствующий комментарий публикует Life. Так, врач призвала россиянок отказаться от капроновых колготок в холодное время года и отдать предпочтение шерстяным или хлопковым изделиям, которые лучше сочетать с брюками. «Капроновые колготки — это синтетика, которая не только не защищает от холода, но и создает компрессионный эффект.

«Это одно из распространенных заболеваний, с которым сталкиваются девушки, предпочитающие тонкие колготки и короткую юбку в мороз», — уточнила собеседница издания. Среди прочего, акушер-гинеколог предупредила, что женщинам, которые носят капроновые колготки зимой, может грозить бесплодие. «Это самый страшный диагноз, который могут получить любительницы показать ножки зимой.

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