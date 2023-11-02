Российского бойца ММА задержали с неизвестным веществом

По информации источника, ночью у дома спортсмена на Шмитовском проезде полиция остановила такси, в котором находился 25-летний боец. Отмечается, что он немного нервничал. Самброса решили досмотреть и не ошиблись — при нем оказался сверток с неизвестным веществом. Сверток отправили на экспертизу.

Самброс выступает в полусредней и средней весовой категории. На его счету семь побед при шести поражениях. 25 октября житель Нижнего Новгорода 25 октября получил очень тяжелые травмы в ходе дорожного конфликта с группой приезжих спортсменов, занимающихся ММА.

По информации паблика «Мой Нижний Новгород» одним из участников избиения, предположительно, является Дамил Шарафутдинов — член сборной России по боксу.

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