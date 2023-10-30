Российским регионам захотели разрешить перерабатывать отходы со стройки

Московская мэрия предложила передать регионам полномочия по обращению с отходами III–V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам (ТКО). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление представителя аппарата правительства Москвы на расширенном заседании комитета по экологии Госдумы.

Они должны вывозиться по отдельному договору с регоператором или другой организацией, у которой есть лицензия. Обязанность заключить такой договор возлагается на отходообразователя. Инициативой предлагается создать реестр объектов обращения с такими отходами, а полномочия по транспортировке возложить на лиц, включенных в специальный реестр операторов. Как указал председатель РЭО Рашид Исмаилов, у регионов действительно присутствует запрос на передачу полномочий по обращению с отходами.

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