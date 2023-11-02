HEAD TOPICS

Россиянин упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

lentaruofficial

В городе Светлое Калининградской области мужчина упал в цистерну со сжиженным природным газом и оказался в коме. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash. По его данным, рабочий чистил трубу, которая ведет к подземному резервуару. Из-за нарушения техники безопасности он оказался внутри резервуара.

Новости Источник

lentaruofficial

Предварительно, россиянина не удержал на тросе коллега. Сотрудники экстренных служб достали мужчину из цистерны, он был без сознания. Мужчина сейчас находится в больнице, он в коме.

Ранее школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания, мать 10-летней девочки обвиняет в случившемся тренера. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Россия Последние новости

Прочитайте больше:lentaruofficial »

Россиянин устроил дебош в магазине и впал в комуВ магазине города Радужный неадекватный россиянин устроил дебош, а после задержания органами правопорядка впал в кому Прочитайте больше ⮕

Легкий и мощный.В чем особенность таких гаджетов, кому они подходят и как сэкономить при покупке. Прочитайте больше ⮕

Окровавленный россиянин заполз в котокафе через окно, уснул и попал на видеоОкровавленный россиянин заполз в котокафе в Липецке через окно и уснул на диване. Об этом сообщает Telegram-канал » Липецк с огоньком ». Прочитайте больше ⮕

«В Сочи было ощущение, что мы играем в Канаде». Интервью с новым легионером «Трактора»Мэдисон Боуи — об игре со сборной России, Александре Овечкине, чемпионском «Вашингтоне» и переезде в КХЛ. Прочитайте больше ⮕

«Краснодар» победил «Спартак» в матче с пятью забитыми мячамиВ заключительном матче группового этапа Кубка России «Спартак» принимал «Краснодар» и уступил со счетом 2:3. Прочитайте больше ⮕

Застрявший в лифте россиянин выбрался в шахту и уснулВ одном из многоквартирных домов Уфы спасательные службы вытащили застрявшего молодого человека из шахты лифта Прочитайте больше ⮕