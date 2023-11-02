Россиянин упал в цистерну со сжиженным природным газом и впал в кому

Предварительно, россиянина не удержал на тросе коллега. Сотрудники экстренных служб достали мужчину из цистерны, он был без сознания. Мужчина сейчас находится в больнице, он в коме.

Ранее школьница из Новосибирска впала в кому после урока плавания, мать 10-летней девочки обвиняет в случившемся тренера. У ребенка диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

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