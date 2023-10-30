Россиянам начали отказывать в уже одобренных ипотечных кредитах

Ранее условия по ипотеке сохранялись около 3 месяцев. Сегодня же примерно 30% граждан с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить займ на утвержденных ранее условиях, отмечает замруководителя ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По данным издания, банкиры начали снижать размер одобренной суммы, увеличения требований к первоначальному взносу или снова просят подтвердить доход.

Экономист Андрей Бархота пояснил «Известиям», что банки оставляют за собой право отменить одобренную ипотеку, если ее обслуживание после измененной ставки ЦБ будет требовать свыше 40% дохода заемщика. В банке ВБРР сообщили о невозможности долго сохранять одобренные заявки на фоне роста ключевой ставки ЦБ до 15%, так как доходность по таким кредитам пойдет в убыток организации.

По словам управляющего директора УБРиР Алины Бусловой, такие меры вводятся из-за новых нормативов ЦБ по кредитованию заемщиков с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Она отметила, что банки стремятся сохранить ранее одобренные ипотеки. headtopics.com

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