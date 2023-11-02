Россиянам назвали требующие срочного обращения к врачу симптомы

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали россиянам симптомы, требующие срочного обращения за медпомощью. Специалисты заявили, что появление большого количества «мушек» перед глазами может свидетельствовать об опасном для зрения состоянии. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

По словам Коновалова, обратиться к врачу нужно, если «мушки» появились внезапно и в большом количестве. Офтальмолог предупредил, что это может быть признаком кровоизлияния в стекловидное тело глаза. Одновременно с этим ухудшается зрение и перед глазами могут возникнуть большие «кляксы», добавил он. «Это ситуация драматическая. (...

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Россиянам назвали приводящие к взрыву в квартире отделочные материалыНекачественные и дешевые краски могут привести к отравлениям, поскольку содержат множество токсичных веществ. Также при выборе материала важно обращать внимание на его предназначение. Например, для внутренней отделки не подойдет краска, предназначенная для внешних работ — в помещении она может быть взрывоопасна. Прочитайте больше ⮕

Госдума приняла проект обращения к ООН в связи с массовой гибелью детей в ГазеДепутаты Государственной думы РФ во время пленарного заседания единогласно приняли проект обращения к ООН в связи с гибелью детей и гуманитарной катастрофой в секторе Газа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте парламента 31 октября. Прочитайте больше ⮕

Россиянам назвали способы сэкономить на строительстве загородного домаЗагородный дом выгодно строить в зимнее время года. Как отметил эксперт Федор Васильев, зимой можно приобрести более дешевые стройматериалы. Кроме того, в это время года из-за низкого спроса рабочие бригады снижают цены на свои услуги. Также зимой удобно ставить сруб, поскольку древесина усыхает равномерно. Прочитайте больше ⮕

Россиянам назвали способы не толстеть зимойДерматовенеролог Евгения Антимирова рассказала, что нужно делать, чтобы не потолстеть зимой. Она объяснила, что в холодное время года организм перестраивается, снижает активность, таким образом накапливая жировые отложения. Однако тем, кто за зиму толстеет более чем на килограмм, нужно принять меры, призвала врач. Прочитайте больше ⮕

Россиянам назвали искажающую пропорции фигуры одеждуДизайнер Наз Маер назвал россиянам одежду, которая искажает пропорции фигуры. В первую очередь специалист отметил свитеры с объемными горловинами. По его словам, слишком плотная вязаная ткань вещи может зрительно утяжелить зону шеи и укоротить ее, а также сделать лицо более округлым. Прочитайте больше ⮕

Россиянам назвали минимальную цену поездки в популярную страну АзииНедельный тур в Китай с проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется россиянам от 100 тысяч рублей с человека. Минимальную цену поездки в эту популярную страну Азии назвал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, VIP-тур может стоить дороже — от 300 до 500 тысяч рублей. Прочитайте больше ⮕