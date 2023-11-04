Российский теннисист почти ударил маленького мальчика ракеткой во время матча

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисиств порыве эмоций чуть не ударил ракеткой болбоя (маленького мальчика) по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Напомним, в четвертьфинальном матче Рублёв (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:1 обыграл 13-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Неприятный момент произошёл на старте матча

. При счёте 3:2 в первом сете в свою пользу Рублёв проиграл короткой розыгрыш на подаче де Минора, по какой-то причине у Андрея это вызвало негодование: сначала он ударил ракеткой по своей руке, а потом сделал замах, в этот момент из-за его спины за мячом выскочил болбой. Россиянин в последний момент остановил своё движение, публика отреагировала на это неодобрительно (криком «О-о-о»), а судья некоторое время смотрел на Рублёва, дабы привести его в чувства

Россия Последние новости Прочитайте больше: CHAMPİONAT »

:

CHAMPİONAT: «Они… очень особенные». Джокович — о толпе, освиставшей его на турнире в ПарижеСербский теннисист, чемпион 24 турниров «Большого шлема» Новак Джокович оценил публику на «Мастерсе» в Париже (Франция), которая освистала его во время матча третьего круга турнира с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Хачанов — Циципас: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала «Мастерса» в ПарижеСегодня, 3 ноября, 15-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с шестой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом в матче 1/4 финала хардового турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: «Я ничему не научился, чувак». Рублёв забавно высказался об истории поражений от ДжоковичаОлимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв забавно высказался об истории встреч с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новак Джоковичем.

Источник: championat | Прочитайте больше »

CHAMPİONAT: Фото: Андрей Рублёв в порыве злости чуть не ударил ракеткой болбоя в ПарижеОлимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в порыве эмоций чуть не ударил ракеткой болбоя (маленького мальчика) по ходу четвертьфинального матча на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция).

Источник: championat | Прочитайте больше »

SPORTSRU: Соболенко станет №1 по итогам года, если выйдет в финал итоговогоАрине Соболенко нужно выиграть два матча, чтобы закончить сезон первой ракеткой мира.

Источник: sportsru | Прочитайте больше »

SPORTBOX: Хачанов проиграл Циципасу в четвертьфинале «Мастерса» в ПарижеРоссийский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

Источник: sportbox | Прочитайте больше »