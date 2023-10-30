Российская учительница придумала способ мотивировать школьников получать пятерки

Учительница из Якутии придумала способ мотивировать детей получать пятерки с помощью наклеек с котами, которые она клеит в тетради школьников при проверке. Об этом сообщает Telegram-канал «Я другое заказывал».

Женщина купила наклейки на маркетплейсе, чтобы поддержать своих учеников — если ребенок получает низкую оценку, то рядом с ней в тетради появляется грустный или удивленный кот, а если высокую — довольный и счастливый. Ранее пользователей сети растрогала записка восьмилетнего мальчика, которую он написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе.

Россия Последние новости Прочитайте больше: lentaruofficial »

Российская учительница пригрозила ученице «снять штаны и опозорить перед всем классом»В Новосибирске учительница грубо отчитала младшеклассницу за оскорбления в свой адрес. Воспитательную беседу заснял один из школьников, позже ее разместил паблик «АСТ-45» во «ВКонтакте». Прочитайте больше ⮕

Хавбек «Оренбурга» Башич: не думаю о получении российского паспорта21-летний полузащитник «Оренбурга» Иван Башич заявил, что не собирается получать российский паспорт. Прочитайте больше ⮕

Россия передала ХАМАС список из 8 человек, находящихся в заложникахРоссийская Федерация запросила у палестинской группировки ХАМАС информацию о восьми людях, предположительно, находящихся в заложниках Прочитайте больше ⮕

Российская теннисистка рассказала о трудностях с получением визРоссийская теннисистка Эрика Андреева в комментарии «Матч ТВ» рассказала о трудностях с получением виз. Прочитайте больше ⮕

Советник Пушилина Гагин: Киев может не дотянуть до весныРоссийская армия продолжает держать наступательную инициативу в зоне боевых действий и с успехами продвигаются вперед Прочитайте больше ⮕

Российская авиация ударила по боевикам в ИдлибеРоссийская авиация нанесла удары по позициям боевиков в сирийских провинциях Латакия и Идлиб. Прочитайте больше ⮕