По данным Минобороны, на херсонском направлении украинская сторона потеряла до 70 человек.

Ранее сообщалось, что российской армии удалось уничтожить в Запорожской области станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с БПЛА «Буковель».

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ВС РФ отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе РаботиноНа запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) РФ отразили атаку штурмовой группы украинской армии в районе Работино Запорожской области. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило Минобороны России. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе РаботиноРоссийские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

ВС России нанесли поражение живой силе ВСУ в районе РаботиноАвиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы Вооружённых сил РФ нанесли поражение живой силе ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской... Прочитайте больше ⮕

Российские военные уничтожили позиции ВСУ в районе БерестовогоРоссийские военные уничтожили украинские позиции в районе Берестового в Донецкой народной республике. Кадры, на которых запечатлено поражение позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликовало Минобороны России. В числе пораженных объектов значатся опорные пункты, укрытия и штурмовые группы ВСУ. Прочитайте больше ⮕

На трёх направлениях: российские войска за сутки отразили восемь атак ВСУ в зоне СВОПодразделения ВС РФ в течение прошедших суток отразили восемь атак украинской армии на Купянском, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, сообщили в Минобороны России. Наряду с этим были уничтожены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на Донецком направлении. Прочитайте больше ⮕

Российские силы отразили восемь атак ВСУ в зоне спецоперации за суткиРоссийские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации за сутки. Об этом 29 октября сообщает Минобороны РФ.Так, войска России отразили две атаки украинской армии на краснолиманском направлении, четыре — на южнодонецком и две — на купянском. Прочитайте больше ⮕