Разведчик Западного военного округа (ЗВО) ВС РФ рассказал, что бойцами ЗВО при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» был уничтожен американский бронеавтомобиль Humvee Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке линии боевого соприкосновения.

По словам военнослужащего, разведкой 1-й гвардейской танковой армии был обнаружен бронированный автомобиль Humvee, который прибыл на позиции ВСУ. Как заметил боец, машина была нейтрализована беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Отмечается, что в минувшем августе глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Ланцет» и «Орлан» создают множество проблем для ВСУ. headtopics.com

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