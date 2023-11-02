Россиянам рассказали, почему им могу отказать в ипотеке

Банк может отказать в ипотеке, если у него будет неполная или недостоверная информация о заемщике и недвижимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов. Он назвал еще три причины отказа россиянам в ипотеке сейчас.

«Если банк требует справку с места работы, значит нужно такую справку предоставить, не рассуждая и не оценивая сроки, методы, содержание справки. Возможно, она понадобится только для галочки, но должна быть, если банк ее требует. Пакет документов по объекту недвижимости также должен быть собран в полном объеме. При отсутствии каких-либо сведений нужно внятное и аргументированное пояснение», — сказал он.

Семов отметил, что недостоверные сведения обязательно будут выявлены на разных этапах проверки, и наверняка станут причиной отказа. Поэтому нет смысла заниматься утаиванием каких-либо данных об объекте недвижимости или своем финансовом положении.«Например, заемщик, у которого есть семья из трех человек с общим ежемесячным доходом в 100 тыс. рублей не сможет ежемесячно направлять на гашение кредита 80 тыс. рублей. Оставшихся средств просто не хватит на жизнь. Банк откажет. headtopics.com

Он уточнил, что банк может предложить ряд решений – например, увеличение срока кредита при уменьшении размера платежей по ипотеке, перевод зарплаты в кредитную организацию. Если работодатель начнет перечислять выплаты в ипотечный банк, ставка по жилищному кредиту может быть снижена на 1 процентный пункт.«Нужно как можно скорее загасить долги, чтобы сведения об этом отразились в кредитной истории и кредитный рейтинг улучшился», — посоветовал Семов.

Он рекомендовал внимательно изучить все документы о квартире вместе с кредитными специалистами банка.Ранее стало известно, сколько россиян не сможет взять ипотеку после решения ЦБ.

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