Россияне смогут увидеть в небе противостояние Юпитера 3 ноября

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. 3 ноября невооруженным глазом можно будет увидеть противостояние Юпитера, когда после захода Солнца Земля окажется на одной линии с крупнейшей планетой Солнечной системы. Об этом явлении подробнее рассказал астроном Ярослав Турилов, сообщает NEWS.ru.

По его словам, на территории России противостояние планеты будет хорошо заметно. В небе можно увидеть очень яркую звезду желтовато-белого или белого цвета. «Юпитер будет ярко сиять в противоположной стороне от заката, поднимаясь высоко над югом. Лучше всего наблюдать за событием после того, как опустятся сумерки, ближе к полуночи», – уточнил Турилов.

Следующее такое событие ожидается 14 ноября в Уране. Однако для наблюдения за явлением нужен будет телескоп. Ранее астрономы обнаружили 12 новых спутников Юпитера. Теперь их количество достигло рекордных 92, это больше, чем у любой другой планеты в Солнечной системе. headtopics.com

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