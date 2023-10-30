Российский футболист ударил судью по голове и бросился добивать ногами. Кто пустил его на поле?

В интернете набирает популярность жуткое видео из российского футбола. Игрок пришёл в ярость, увидев перед собой жёлтую карточку, и отправил арбитра в нокаут профессионально поставленным ударом. Из-за неадекватного поступка любителю распускать руки грозит длительная дисквалификация, а его команду могут снять с турнира.

Он буквально выскочил из-за спин партнёров по команде и нанес правый боковой удар в голову судье. Мужчина рухнул на газон, Гапон сделал было несколько шагов назад, но вдруг развернулся и побежал добивать пострадавшего ногами. Пострадавший судья на матче команд «Изумруд» и «Тлюстенхабль» / Фото: © AFL Krasnodar В дело пришлось вмешаться партнёрам по команде. Футболисты «Тлюстенхабля» стали оттаскивать агрессора, завязалась борьба.

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