Россиянка попыталась обмануть отца на миллион рублей и попала под статью

В Волгограде пройдет суд над 26-летней девушкой, которая вместе с 40-летним сожителем попыталась обмануть собственного отца на 1,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР). Они проходят обвиняемыми по статьям 30 и 159 («Покушение на мошенничество») УК РФ. Мужчина также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») УК РФ.

Для этого они решили привлечь мужчину к уголовной ответственности за якобы неправомерное присвоение им транспортного средства. Злоумышленники написали заявление в полицию, а потом под предлогом отзыва претензий сообщили, что для прекращения уголовного преследования нужно передать машину в собственность дочери, а также отдать паре 1,2 миллиона рублей. Обвиняемые заявили пострадавшему, что деньги отдадут сотрудникам полиции в качестве взятки.

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