Россиянка вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа

В Республике Башкортостан к четырем годам колонии приговорили 62-летнюю россиянку, лишившую любовника жизни. Об этом в четверг, 2 ноября, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По данным издания, отношения с мужчиной складывались для пенсионерки не просто — любовник постоянно приходил в гости в состоянии алкогольного опьянения, издевался над ее братом-инвалидом, ругался.

Последней каплей стал разбитый гостем телевизор и вылитый в раковину только что сваренный женщиной суп. Разъяренная россиянка схватила нож и вонзила его в живот обидчику. Прибывшим медикам спасти жизнь раненного мужчины не удалось. Ранее сообщалось, что в Подмосковье 20-летняя девушка напала на своего 20-летнего сожителя с ножом. До этого пара поссорилась из-за грязной посуды.

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