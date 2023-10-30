Российские войска нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад ВСУ

Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад украинской армии в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом 30 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант

Вооружённые силы России за сутки нанесли удары по пунктам управления четырёх бригад украинской армии в Харьковской и Николаевской областях, а также в ДНР. Об этом 30 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант

ВКС РФ нанесли удары по подземным укрытиям и пунктам управления боевиков в СирииВоздушно-космические силы (ВКС) России поразили подземные укрытия и пункты управления боевиков в провинциях Латакия и Идлиб, которые причастны к обстрелам правительственных войск Сирии. Об этом 28 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Прочитайте больше ⮕

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ в районе РаботиноРоссийские войска нанесли поражение 65-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино. Об этом сообщает Минобороны РФ. Прочитайте больше ⮕

Минобороны: ВС РФ уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУРоссийские войска во время специальной военной операции уничтожили два пункта управления украинскими беспилотниками Прочитайте больше ⮕

ВС России уничтожили два украинских пункта управления беспилотникамиВ Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два украинских пункта управления беспилотниками на Донецком направлении. Прочитайте больше ⮕

ВС РФ сорвали ротации в рядах ВСУ на южнодонецком направленииНачальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов 30 октября сообщил, что российские военные нанесли серию ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Прочитайте больше ⮕

«Василек» бьет без промаха.Российская армия наносит удары по ВСУ под Соледаром. Прочитайте больше ⮕