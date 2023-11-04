Российские войска нанесли ракетный удар по украинским военным

Российские войска нанесли ракетный удар по скоплению военнослужащих ВС Украины во время публичного награждения. По данным авторов канала, в результате удара ликвидированы десятки украинских военных, большая часть из них офицеры.

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AIFONLINE: Поля под Работино усеяны сгоревшими танками ВСУ.Штурмовая авиация нанесла ракетный удар по скоплению украинских войск.

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ТАСС: Самолеты Су-25СМ поразили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направленииТакже пилоты нанесли удар по району скопления живой силы и техники противника, сообщили в Минобороны

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IA_REGNUM: Российские военные уничтожили ракетный склад ВСУ в Черниговской областиРоссийские военные нанесли удар по складам с ракетами и боеприпасами в Черниговской области, сообщил 4 ноября официальный представитель Минобороны РФ...

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ПЕРВЫЙ КАНАЛ НОВОСТИ: Сегодня российские силы нанесли массированный удар по украинским военным тылам. Новости. Первый каналВзрывы звучали в нескольких регионах, в том числе во Львовской, Одесской, Винницкой и Кировоградской областях, а также в Кривом Роге и Харькове.

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GAZETARU: ВС России нанесли поражение украинским военным на ДнепреСоединения группировки войск «Днепр» ликвидировали два скопления Вооруженных сил Украины в районе островов на Днепре, заявил представитель оперативных служб Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС .

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MEDUZAPROJECT: Российские войска нанесли массированный удар дронами по Украине. В Харьковской области беспилотник попал по учебному заведению — MeduzaРоссийские войска в ночь на 3 ноября нанесли массированный удар по Украине дронами-камикадзе типа «Шахед». В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится, что по территории Украины выпустили 38 беспилотников, из которых 24 были сбиты.

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