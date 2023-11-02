Россиянка на УАЗе застряла в ледяной воде посреди реки и попала на видео

Жительница Красноярского края застряла на УАЗе в ледяной воде посреди реки, вызволять ее приехали спасатели. Произошедшее попало на видео, кадры публикует RT в Telegram-канале. Инцидент произошел 1 ноября.

На реке Урюп в Шарыповском районе российского региона застрял автомобиль УАЗ, в котором находились два человека — мужчина и женщина. Водитель выбрался из автомобиля и сообщил спасателям о происшествии. Как внедорожник оказался в воде, неизвестно. В феврале в Саратове автомобиль «Нива» с двумя мужчинами провалился под лед реки Волги.

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