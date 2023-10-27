Российские казаки на фронте поймали ВСУ на подтасовке с 'разбитым' танком

В канале опубликованы два видео. На первом украинцы показывают, как «уничтожили» танк. Отмечается, что ВСУ предпочли вложиться в промоушен видео, нежели в реальную военную подготовку.

Сообщается, что тот самый «разбитый в пух и прах» танк был эвакуирован и он «оказался полностью цел и в рабочем состоянии». Убедиться в этом можно, посмотрев второе видео. Комбриг шестой казачьей лисичанской бригады имени М.И. Платова с позывным Гейзер прокомментировал ситуацию: «Готов дальше громить противника. Нет ничего лучше русского оружия и техники!».

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