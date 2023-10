Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о некоторых сайтах

Роскомнадзор запретил поисковым системам выдавать сведения о сайтах ряда иностранных провайдеров хостинга, включая Amazon Web Services. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что приняли решение ввести запрет на поисковую выдачу сведений о сайтах ряда иностранных провайдеров в связи с тем, что они не выполнили обязанности по закону о «приземлении».

Там уточили, что меры приняты в отношении 11 компаний: Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., DigitalOcean, LLC. headtopics.com

До этого стало известно, что Роскомнадзор включил компанию Go Travel Un Limited, которая владеет сервисом «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в Российской Федерации. В июне Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению», еще 12 иностранных провайдеров хостинга.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.

