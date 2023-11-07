Российские власти запросили срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Об этом сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда при ООН. ВСУ атаковали Ворошиловский район Донецка трижды — в 16:25, 16:40 и 18:27. Обстрел вёлся с позиций, расположенных в районе населённого пункта Селидово. В результате обстрела Ворошиловский и Киевский районы оказались под огнём ВСУ. Из-за обрыва контактного провода на одном из участков города встали трамваи.

Украинский снаряд попал в склад на улице Гаражной, вспыхнул пожар

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MKOMSOMOLETS: Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов Киева по ДонецкуРоссийские дипломаты созывают срочное заседание Совета Безопасности ООН после ударов со стороны киевского режима по Донецку

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ТАСС: Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами по ДонецкуПервый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский сообщил, что оно будет назначено на 8 ноября

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GAZETARU: РФ запросила на 8 ноября заседание СБ ООН в связи с ударами по ДонецкуПервый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударами Украины по Донецку. Об этом сообщает ТАСС .

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GAZETARU: Китай и ОАЭ запросили на 6 ноября заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему ВостокуКитаем и Объединенными Арабскими Эмиратами был подан запрос на проведение в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН по конфликту между Израилем и Палестиной. Об этом, ссылаясь на дипломатический источник во всемирной организации, сообщает ТАСС .

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ИЗВЕСТИЯ: Россия запросила срочное заседание СБ ООН на 8 ноября из-за ударов по ДонецкуРоссия направила запрос в Совет Безопасности (СБ) ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка. Об этом 7 ноября сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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AİFONLİNE: РФ запросила срочное заседание СБ ООН из-за ударов Киева по ДонецкуПо словам первого зампостпреда при ООН Дмитрия Полянского, заседание будет назначено на 8 ноября.

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