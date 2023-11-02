Российская девушка-боец ММА рассказала о знакомствах в соцсетях

Российская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова в интервью «Ленте.ру» рассказала о знакомствах в социальных сетях. «У меня была история, когда один тренер, с которым мы лично не были знакомы, написал мне что-то смешное. Мы начали общаться, потом тренироваться вместе. Но если бы у нас не было общих знакомых, возможно, я бы и не стала ему отвечать», — отметила спортсменка. При этом Янькова добавила, что не приемлет знакомств с романтическим подтекстом.

32-летняя Янькова известна по выступлениям в Bellator и Fight Nights. На ее счету пять побед и одно поражение в профессиональных ММА. Она совмещает спортивную карьеру с работой телеведущей. В апреле Янькова говорила, что хотела обратиться к психологу после интервью, которое она брала у бойца Александра Емельяненко. «Я как-то привыкла общаться с адекватными людьми, которые настроены сделать классный материал.

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