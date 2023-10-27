Он показал обломки ракеты HIMARS, выпущенной по администрации Херсонской области в сентябре прошлого года. В результате удара погибли три человека, многие были ранены. Также Полянский показал обломок с места обстрела ракетами Storm Shadow моста.

«Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — заявил Полянский. Как указал дипломат, продемонстрированные обломки ракет являются вещественными доказательствами того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры». При этом поставки киевскому режиму западного оружия продолжаются.

Лишай оружия: в ФРГ исключили передачу Киеву Taurus до конца года Почему Германия до сих пор не решилась на отправку своих крылатых ракет Ранее в этот день постпредство Бразилии при ООН в качестве председателя СБ ООН сообщило о проведении открытого заседание по ситуации на Украине состоится 27 октября по запросу России. headtopics.com

6 октября Полянский сообщил, что Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия на Украину на 13 октября. Украина со своей стороны также запросила проведение заседания, его назначили на 9 октября.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. headtopics.com

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