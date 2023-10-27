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Россия показала в ООН обломки использованных Украиной западных ракет

 / Источник: lentaruofficial

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности организации обломки западных ракет, которыми Украина наносила удары. «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — призвал дипломат, назвав их вещественными доказательствами.

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lentaruofficial

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский показал на заседании Совета безопасности организации обломки западных ракет, которыми Украина наносила удары. Об этом сообщает РИА Новости. В частности дипломат продемонстрировал части ракеты, выпущенной из установки HIMARS по администрации Херсонской области в сентябре 2022 года, а также обломок Storm Shadow, которая использовалась для удара по мосту.

Он отметил, что на ней отчетливо читается «Сделано во Франции». «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», — призвал Полянский. Он назвал части боеприпасов вещественными доказательствами того, что Киев использует поставляемые Западом вооружения для атак по инфраструктурным объектам.

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