Россия сможет участвовать в саммите АТЭС в США с учетом санкций

Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы обеспечить участие делегации от Российской Федерации на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско в ноябре. При этом будут учитываться действия санкционного режима, заявили РИА Новости в госдепартаменте США.
«Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию», — сообщили в ведомстве. При этом представитель госдепартамента отметил, что «участие в АТЭС в 2023 году будет проходить в соответствии с законодательством и регулированием США, в том числе, с учетом санкций. Соединенные Штаты серьезно относятся к своей ответственности за проведение саммита АТЭС в 2023 году».
3 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия самостоятельно определит, кто будет представлять ее на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Он отметил, что у США есть простая задача — составить приглашение и направить его всем участникам объединения. headtopics.com
До этого представитель Москвы сообщил, что российская сторона еще не получила от США официальное приглашение на ноябрьский саммит АТЭС. Как сказал дипломат, Белый дом медлит с ответом по данному вопросу и уклоняется от выполнения взятых на себя обязательств.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала «ущербной» политическую линию США в рамках АТЭС.