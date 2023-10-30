Россиянка осталась без пособия на ребенка из-за своего «двойника»

Женщина рассказала, что после рождения ребенка обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о назначении социальной выплаты. После рассмотрение заявки ей отказали в пособии, обосновав это тем, что на женщину зарегистрированы два автомобиля. Гражданка обратилась с просьбой провести проверку в прокуратуру.

В ведомстве выяснили, что у жительницы Красноярска в собственности одно транспортное средство, а второе, которое нашли специалисты фонда, принадлежит ее однофамилице. Поэтому в прокуратуре признали отказ в пособии, который получила женщина, необоснованным.

Управляющего отделения фонда привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 4 тыс. рублей, а права женщины на получение пособия восстановлены.

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