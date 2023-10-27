Роскомнадзор запретил поисковую выдачу 11 иностранным провайдерам хостинга

Роскомнадзор выдал запрет на поисковую выдачу 11 провайдерам хостинга, в том числе сайтам сервиса Amazon Web Services. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В связи с тем, что некоторые иностранные провайдеры не выполняют свои обязанности по закону о «приземлении», Роскомнадзор решил принять дополнительные меры.

26 сентября 2023 года в отношении них было принято решение о применении понуждения: поисковые системы информируют пользователей интернета, что эти провайдеры хостинга нарушают требования законодательства России. Ведомство сообщает, что принятые меры будут действовать до тех пор, пока иностранные компании не исполнят свои обязанности в полном объёме.

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