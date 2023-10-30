Россиянам начали отказывать в уже одобренной ипотеке. Почему так происходит?

Банки в России начали отказывать в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям из-за выросшей ключевой ставки Центробанка. В результате почти треть клиентов с одобренной ипотекой в августе-сентябре не смогли получить кредит. Помочь в таких ситуациях могло бы субсидирование процентной ставки, считает заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев.

В то же время глава Банка России Эльвира Набиуллина, комментируя пятничное увеличение ключевой ставки на два процентных пункта, отметила, что ипотека продолжает расти высокими темпами, поскольку «сказывается влияние льготных программ, которые нечувствительны к ключевой ставке». На фоне этого Набиуллина высказалась о необходимости повысить для россиян первый взнос по льготной ипотеке. В сентябре показатель уже увеличивали с 15 до 20 процентов.

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