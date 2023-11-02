Российские военные добывают информацию из мобильных телефонов украинских боевиков. Новости. Первый канал

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Российские военные отразили ракетную атаку на КрымРоссийские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, заявил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕

Российские военные отразили ракетную атаку на КрымРоссийские военные сбили семь украинских ракет над Херсонской областью, заявил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. Прочитайте больше ⮕

Ученые предупредили о вреде мобильных телефонов для мозгаУченые из Копенгагенского университета обнаружили, что использование мобильных телефонов может снизить концентрацию внимания. Об этом сообщает Health News. Прочитайте больше ⮕

Ученые объяснили, как использование мобильного телефона влияет на здоровье мужчинУченые из Женевского университета обнаружили, что использование мобильных телефонов может снизить количество сперматозоидов в семенной жидкости. Результаты исследования опубликованы в журнале Fertility and Sterility. Прочитайте больше ⮕

Сбербанк устранил сбои в работе приложенияСбербанк устранил сбои, которые могли наблюдать пользователи старых версий приложения банка для мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

Вячеслав Володин проводит опрос о запрете использования мобильных телефонов в школахНовости. Вячеслав Володин проводит опрос о запрете использования мобильных телефонов в школах. Прочитайте больше ⮕