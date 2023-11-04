Российские лётчики нанесли удары по украинской армии

Во время выполнения боевых вылетов российские лётчики выполнили пуски ракет по обнаруженным опорным пунктам и бронетехнике украинской армии. Удар по колонне машин скорой помощи и продолжение наземной операции: что известно о ходе конфликта в секторе Газа«Придётся пойти на уступки»: почему палата представителей США одобрила пакет помощи Израилю без упоминания Украины

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AİFONLİNE: Минобороны показало кадры уничтожения позиций ВСУ под СпорнымУдары по противнику нанесли артиллеристы Южной группировки войск.

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ИЗВЕСТИЯ: ВС РФ нанесли 15 групповых ударов по складам вооружения украинской армииВооруженные силы РФ в период с 28 октября по 3 ноября нанесли 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по складам ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Об этом 3 ноября сообщило Минобороны России.

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AİFONLİNE: Минобороны РФ показало момент ликвидации штурмовой группы ВСУРоссийские военные нанесли по ней артиллерийский удар.

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AİFONLİNE: Марочко: удары ВКС снизили активность ВСУ на краснолиманском направленииРоссийская авиация массировано отработала по целям украинской армии в зоне спецоперации.

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ТАСС: ВМС Израиля нанесли удары по зданиям в секторе Газа, откуда велся огонь по солдатамСобытия в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

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GAZETARU: Армия Израиля атаковала объекты «Хезболлах»Военнослужащие армии Израиля наносят удары по шиитской организации «Хезболлах», располагающейся в Ливане, в ответ на обстрел с территории страны. Об этом сообщает ТАСС .

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