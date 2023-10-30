Россиянина избрали мэром колумбийского города Тунха

избрали мэром крупного колумбийского города Тунха, в котором проживают 150 тыс. человек. Как стало известно 30 октября, его поддержали 25 тыс. из них (31,56% голосов).«Независимый кандидат одержал победу над своими оппонентами с разницей в 9,89 балла в сравнении сCambio.

У Краснова двойное гражданство. Он родился в Саратове, получил экономическое образование и кандидатскую степень, в 2002 году продолжил учёбу в Берлинском университете Гумбольдта, а в 2008 году приехал в Колумбию по программе обмена на один семестр, но остался. В предвыборной кампании собрал 32 тыс. подписей при пороге в 27 тыс. Тунха — колумбийский аналог Оксфорда, город университетов, в окрестностях которого, ко всему прочему, добывают драгоценные камни.

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