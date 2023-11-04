Российский боец Сергей Павлович проведет поединок на турнире UFC 295

Российский боец смешанных единоборств, с которым проведёт поединок за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе на турнире UFC 295. «Твой образ — у меня перед глазами. Увидимся в Нью-Йорке», – написал Павлович в своих социальных сетях, прикрепив видео с тренировки. Напомним, поединок между Павловичем и Аспиналлом состоится 12 ноября на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). В последнем бою, проходившем в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Сергей встречался с представителем США Кёртисом Блэйдсом

. Россиянин нокаутировал соперника в первом раунде. Отметим, что Павлович провёл 19 боев в ММА и одержал 18 побед. На счету Аспиналла 13 выигрышей в 16 поединках

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